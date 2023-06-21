Reisi: Yaptırımları kaldırma hedefimize devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Türkmenistan arasındaki ilişkilere değinerek, "Komşu ülke Türkmenistan ile gaz takası konusunda ilişki kurabilirken neden bu ülke ile ilişkimiz durdurulmuştu. Neden 5 yıldır onlara olan borcumuz ödenmedi? Oysa bu ülkenin yetkililerine göre bugün imzalanan sözleşme birkaç kat artırılabilir." dedi.

Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden başlamasına değinen Reisi, "Çin'e yaptığım ziyaret sırasında bu konu sayın Xi Jinping tarafından gündeme getirildi ve Suudi Arabistan'ın İran ile ilişki kurmak istediğini söyledi. Bana ne düşündüğümü sordu. Suudi Arabistan ile ilişki kurmak için hiçbir engelimiz yok dedim." ifadelerinde bulundu.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki farklılıkların bazı dönemlerde büyük olduğunu ancak Suudi Arabistan'ı hiçbir zaman İran'ın düşmanı olarak görmediklerini belirten Reisi, "Ana düşmanımızın kim olduğunu bilmeli ve bu konuda Siyonist rejimi unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

Resi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın raporlarının İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu defalarca gösterdiğini ifade eden Reisi, "Bizim amacımız yaptırımların kaldırılması ve etkisiz hale getirilmesidir. Ülkenin yaptırımlardan etkilenmeyecek kadar güçlü olduğunu düşünüyoruz." diye kaydetti.

Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelerin son durumu ile ilgili olarak Reisi, "Görüşmelerde müzakere masasındaki çalışmalar belli bir ölçüde ilerledi ve ülkemizin müzakere heyetindeki arkadaşlarımız toplantılarında birer metin sunarak taleplerimizin ve uygulanması gereken şartlarımızın bunlar olduğunu söylediler." dedi.

Reisi, "Nükleer anlaşma konusu gündemimizde ve amacımız kesinlikle yaptırımların kaldırılması ve bu yaptırımları etkisiz hale getirmektir. Bu iki adımdan daha önemli olan ülke şartlarını ülkemize hiçbir yaptırımın uygulanmayacağı noktaya kadar ilerletmektir" ifadesini kullandı.