İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Esad Mecid Han ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede İran ve Pakistan arasındaki ortaklıklara değinerek, mevcut ilişkiler düzeyinin iyi ve gelişmekte olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, Pakistan'ın İran'ın dış politikasındaki özel yerine ve kili ve uluslararası işbirliğinin mevcut düzeyine atıfta bulunarak, "İran, Pakistan ile ilişkileri geliştirmek için hiçbir sınır tanımıyor." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Pakistan başbakanının geçtiğimiz günlerde Sistan ve Belucistan vilayetindeki sınır projelerinin açılış töreninde yaptıkları görüşmeye dikkati çeken Emir Abdullahiyan, Pakistan'ı İran'ın komşuluk politikasının önemli halkalarından biri olarak gördü.

Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Esad Mecid Han da, ülkesinin dışişleri bakanının sıcak selammlarını Emir Abdullahiyan'a ileterek, siyasi istişare görüşmelerinin on ikinci turunda gündeme getirilen konular hakkında bir rapor sundu.

Esad Mecid Han, İran ve Pakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ı Pakistan'ı ziyaret etmeye davet etti.