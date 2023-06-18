Tahran, Uganda'daki okul saldırısını kınadı

Uganda'nın batı sınırındaki okulda 41 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısını şiddetle kınayan İran Dışişleri Bakanlığı Söcüsü Nasır Kenani, Twitter üzerinden yayınladığı taziye mesajında, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Uganda halkı ve hükümetine taziyelerini ileten Kenani, saldırıda hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.

"Bu acımasız saldırı, terörizm ve aşırıcılığın küresel toplum için büyük bir tehdit olduğunu bir kez daha gösterdi. Buna karşı en etkili mücadele yolu, dünya ülkeleri ve uluslararası kurumlarının işbirliğidir" diyen Kenani, radikalizm ve terörizme karşı ciddi ve etkili bir mücadele ile Afrika dahil dünyanın farklı bölgelerinde barış ve istikrarın sağlanmasını temenni etti.

Uganda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırındaki Uganda'nın Mpondwe bölgesindeki 17 haziran'da bir okula Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup, silahlı saldırı düzenledi ve okulun yatakhanesini ateşe vermişti.

Mpondwe-Lhubiriha sınır bölgesinin yöneticisi Selevest Mapoze, okuldan 41 cesedin çıkarıldığını ve bunlardan 38'inin öğrenci olduğunu dile getirmişti.