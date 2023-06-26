Dolar/TL 26’yı aşarak rekor kırdı

Türk medyasına göre; Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurları yeniden artışa geçti. Türk Lirası karşısında tüm zamanların rekorunu kıran dolar, yüzde 2,3 ile 26.02272 seviyesine çıktı.

Euro 28 lirayı aştı

Euro yeni bir rekorla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Öğlen saatleriyle birlikte yükselen Euro, yüzde 4 artış ile 28,39 işlem görüyor.

Altın zirvesini yineledi

Altın fiyatları da zirvesini yeniledi. Gram altın fiyatı bin 575 liraya yükselirken, çeyrek altın 2 bin 568 lira, yarım altın 5 bin 138 lira, cumhuriyet altını bin 24 liraya çıktı.