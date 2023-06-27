Yerlikaya, İran sınırındaki güvenlik duvarını inceledi

Bakan Yerlikaya, Van'daki ziyaretlerinin ardından beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile helikopterle Özalp, Çaldıran ilçelerinde inşa edilen sınır güvenlik duvarı, hendek ve güvenlik yolunda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında Balcı'dan bilgi alan Yerlikaya, daha sonra Kurudere Üs Bölgesi'ne geçti.

Burada askerlerle yemek yiyen Yerlikaya, ardından 3 bin 305 rakımlı Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ni ziyaret etti, silah sistemleri ve üsteki güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Askerlerle sohbet eden Yerlikaya, temaslarının ardından bölgeden ayrıldı.

Kaynak: TRT Haber