Haşdi Şabi, İsveç'te Kur'an yakılmasına tepki gösterdi

Irak medyasına göre; Haşdi Şabi komutanı Falih el-Feyyad, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Falih el-Feyyad, sözde ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan çirkin eylemi şiddetle kınadı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Ku'ran yakmıştı.

Ülkenin başkenti Bağdat’ta bir grup gösterici, İsveç Büyükelçiliği önünde toplanarak İsveç'te Kuran yakılmasına tepki gösterdi. Iraklı eylemciler İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği'ni bastı.

Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Stockholm’de Kuran yakan Iraklının ülkeye geri getirilmesi ve yargılanması için gerekli kanuni işlemlerin yapılması talimatı vermişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı yazılı açıklama ile eylemi kınamıştı.