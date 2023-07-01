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1 Tem 2023 18:13

Haşdi Şabi ve Irak ordusundan ortak operasyon

Haşdi Şabi ve Irak ordusundan ortak operasyon

Irak'ta terör örgütü IŞİD'e karşı Salahaddin vilayetinde geniş çaplı temizleme operasyonu başlatıldığı bildirildi.

Irak medyasına göre Haşdi Şabi güçleri ve Irak ordusu, Salahaddin vilayetinnin güneyinde ortak güvenlik operasyonu başlattı.

Haberde operasyonun amacının terör örgütü IŞİD'in bölgedeki varlığının sona erdirilmesi olduğu ifade edildi.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Ancak IŞİD’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

News Code 1910170

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