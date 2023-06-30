Reisi'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Kirman eyaletinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi cuma namazını Refsencan kentindeki büyük camide kıldı.

Cuma hutbesi öncesi konuşma yapan Reisi, Refsencan halkının mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Gündemdeki konuları da değerlendiren İbrahim Reisi, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Reisi, Kur'anı Kerim'in yakılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ilahi ve semavî dinlere inanan tüm insanları derinden üzmüştür. Aziz Kur'anımıza hakaret, tüm dini değerlere ve insanlığa hakaret anlamına gelir. İslam toplumu böyle bir eyleme müsamaha gösteremez. Dünyanın her yerinde bulunan Müslümanlar bu eylemden hoşlanmadıklarını dile getirdiler.

Sözde düşünce özgürlüğünü savunanlarn dini değerlere nasıl hakaret etmesini eleştiren Reisi, “Gençlerimizin onların özgürlüğe karşı olduklarını ve sadece özgürlük bayrağını dalgalandırdıklarını bilmeleri çok önemlidir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Ku’ran'a hakaret etmenin tüm semavi dinlere hakaret olduğunu belirterek, günümüzde dine ve dini değerlere yönelik birçok tehdit olduğunu söyledi.

İbrahim Reisi ayrıca, Kur'an'a karşı olanların aslında insan özgürlüğüne karşı olduğunu dile getirdi.