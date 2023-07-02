Turizm'de İran-Mısır arasında yeni dönem başlıyor

İran Havayolu Ulaşımı ve Turizm Acenteleri Birliği (AATTAI) Başkanı Hürmetullah Refii, düzenlediği basın toplantısında, yakın gelecekte Mısır Turizm Bakanlığı'ndan bir heyetin Tahran'a ziyarette bulunacağını duyurdu.

Refii, yakında Tahran'dan Kahire'ye özel sembolik uçuş yapılacağını da sözlerine ekledi.

Mısır ile turizmi canlandırma görüşmelerine Irak'ın arabuluculuk yaptığını belirten Refii, "Mısır'da konsolosluğumuz olmadığı için Mısır turları Bağdat üzerinden gerçekleştirilecektir" dedi.

Daha önce Mısır Turizm Bakanlığı, İranlı turistlere ülkeye girişte vize kolaylığı sağlayacağını açıklamıştı.

İran-Mısır ilişkileri

Uluslararası medyaya yapılan açıklamalara göre İran ile Mısır’dan diplomatlar ve istihbarat görevlileri Mart ayından bu yana ilişkilerin normalleşmesine yönelik diplomatik görüşmeler gerçekleştiriyorlar.

Son günlerde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran hükümetinin Mısır ve Fas ile normalleşmeyi olumlu karşıladığını açıklamıştı.

Öte yandan İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Mayıs ayında Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile yaptığı görüşmede Mısır'la diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesine değinmişti.

İran-Mısır ilişkilerine dair Ayetullah Hamanei, “Bu konuyu memnuniyetle karşılıyoruz ve bu meseleyle ilgili bir sorunumuz yok." demişti.