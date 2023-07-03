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3 Tem 2023 17:44

Fransa'daki protestolarda 3 bin 200 kişi gözaltına alındı

Fransa'daki protestolarda 3 bin 200 kişi gözaltına alındı

Ülke genelinde gece saatlerinde sahada 45 bin polis ve jandarmanın yanı sıra özel polis timleri de görevlendirildi.

Fransa'nın Nanterre kentinde 17 yaşındaki sürücü Nael M'nin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesine tepki gösteren gençler sokağa inmeye devam ediyor, ülke genelinde şimdiye kadar en az 1000 binayla 5 bin araç ateşe verildi ve yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı

Başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de 27 Haziran'da polis memuru, "Dur" ihtarına uymayan 3 kişinin bulunduğu araca tek el ateş açarak sürücü Nael M'yi öldürdü.

Nael M'nin vurulduğu ana ait amatör kamera kayıtlarının sosyal medyada yayılması ve görüntülerin polisin basına verdiği ilk bilgilerle çelişmesinin ardından olay, ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi.

AA

News Code 1910204

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