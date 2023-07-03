Fransa'daki protestolarda 3 bin 200 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Nanterre kentinde 17 yaşındaki sürücü Nael M'nin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesine tepki gösteren gençler sokağa inmeye devam ediyor, ülke genelinde şimdiye kadar en az 1000 binayla 5 bin araç ateşe verildi ve yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı

Başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de 27 Haziran'da polis memuru, "Dur" ihtarına uymayan 3 kişinin bulunduğu araca tek el ateş açarak sürücü Nael M'yi öldürdü.

Nael M'nin vurulduğu ana ait amatör kamera kayıtlarının sosyal medyada yayılması ve görüntülerin polisin basına verdiği ilk bilgilerle çelişmesinin ardından olay, ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi.

AA