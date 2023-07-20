İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği ateşe verildi

Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemleri protesto etti. Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.
Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti.
Sadrcılar daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylem düzenlemişti.
Irak Dışişleri, İsveç Büyükelçiliğini yakanların bulunmasını talep istedi
Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği binasını ateşe verenlerin yakalanmasını talep etti.
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