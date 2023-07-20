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20 Tem 2023 09:08

İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği ateşe verildi

İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği ateşe verildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binasına girerek bazı bölümlerini ateşe verdi.

Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemleri protesto etti. Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.

Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti.

Sadrcılar daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylem düzenlemişti.

Irak Dışişleri, İsveç Büyükelçiliğini yakanların bulunmasını talep istedi

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği binasını ateşe verenlerin yakalanmasını talep etti.

News Code 1910517

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