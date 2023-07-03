İran, Fransa hükümetine şiddetten kaçınma çağrısında bulundu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'Mısır ile ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz'

Kenani, İran-Mısır normalleşmesi ve vize uygulaması ile ilgili haberler hakkında, “Bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama söz konusu değil. Mısır hakkındaki görüşlerimizi defalarca dile getirdik. İran'la ilişkiler konusunda Mısır hükümeti ve yetkilileri tarafından atılan herhangi bir olumlu adımı memnuniyetle karşılarız. Bu doğrultuda yayınlanan haberler henüz doğrulanmış değil, bunun için yorum yapmaktan kaçınıyorum." dedi.

Reisi hükümetinin dış siyasetine değinen Kenani, "Dış politikada önceliğimiz bölge ve İslam ülkeleri ile ilişkileri geliştirmektir." ifadesini kullandı.

Fransa'da çıkan olaylar

Kenani, Fransa'daki olaylarıa ilişkin, "Başkalarına insan hakları dersi veren Fransa hükümeti, şimdi kendi tavsiyelerine uymalı. Fransa, protestoculara karşı şiddet kullanmaktan kaçınmalıdır." açıklamasını yaptı.

İsveç'te Ku’ran yakma eylemi

İsveç'te bir cami önünde düzenlenen Ku’ran-ı Kerim yakma eylemine ilişkin Kenani, şunları kaydetti:

“İsveç hükümeti, dünya Müslümanlarının yüksek sesini duydu. İsveç'in özrü tek başına yeterli değil; İsveç hükümeti Ku’ran-ı Kerim’e saygısızlık eylemlerinin devam etmesini engellemeli. Tüm Müslümanların beklentisi bu yöndedir.

İslam ülkeleri bağımsız olarak tepki gösterdi, dünya çapındaki Müslümanlar da tepki gösterdi. Toplantı düzenleyen İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada ise üye üklerin kararlı duruşu sergilendi. Müslümanların talebi oldukça nettir. İsveç hükümetinin bu tür olayların tekrarlanmasını önlemesi lazım.”

İran Dışişleri Bakanı Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Kenani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Bakü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını belirterek, “Bağlantısızlar Hareketi toplantısının önemi kimseden gizli değil. İran’ın bu toplantıda yer alması da oldukça önemlidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Nasır Kenani sözlerine şöyle devam etti:

"İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında yapılan son telefon görüşmesinde söz konusu toplantıya İran’ın en üst düzeyde katılacağı vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Bakü’de Azerbaycanlı mevkidaşı ile yüz yüze görüşecek ve toplantı sırasında bir dizi temaslarda bulunacak. Bakü’deki temaslar İran ile Azerbaycan arasındaki yanlış anlaşılmaların giderilmesine yardımcı olabilir. İki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeler nedeniyle olumlu atmosfer oluştu. Bana göre Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın Azerbaycan'a ziyaretinde yapılacak görüşmeler ikili ilişkilerin iyileşmesine katkı sağlayabilir."

İran nükleer anlaşması

İngiltere ve Batılı tarafların önümüzdeki Ekim ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasından çekileceği yönündeki iddialara dair Kenani, “Medyada çıkan iddialar kararlarımız için kriter değildir. KOEP’in sorumlu bir üyesi olan İran, diğer tarafların eylemlerine uygun olarak hareket edecektir. Diğer tarafların herhangi bir ihlaline tepki gösteririz.

Ulusal çıkarlarızı güvence altına almak amacıyla müzakerelerin devam etmesini takip ediyoruz. Karşı tarafa görüşümüzü açıkça ilettik ve son dönemde karşı tarafın gerçekçi davrandığını yıkıcı politikalar ve yapıcı olmayan adımlardan geri adım attığını gördük. Ama bize göre bunlar yeterli değil; Müzakere masasını terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Siyonist İsrail'in Batı Şeria saldırısı

Siyonist İsrail’in Cenin’e saldırısını “terör eylemi” olarak nitelendiren Kenani, “Masum Filistin halkı temel hakları dışında hiçbir şey talep etmemektedir. Filistinliler temel hakkını elde etmek için mücadele veriyor. İsrail rejimi, masum Filistin halkı karşısında bir kez daha acı bir yenilgi yaşayacak." diye konuştu.

"Filistin meselesinden sorumlu olan İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan bu konuda ciddi adımlar atması beklenir. Suç işlemek, Siyonist Rejimi'in doğasında bulunuyor." diye İranlı yetkili, igal güçlerinin Cenin'e düzenlediği askeri saldırıyı sert bir dille kınadı.