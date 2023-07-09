İran ve Özbekistan yetkilileri bir araya geldi

Resmi temaslar kapsamında Taşkent'te bulunan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ensiye Hazali, Özbekistan Meclisi Senatosu Başkanı Narbaeva Tanzila Kamalovna ile bir araya geldi.

Görüşmede İkili işbirliğinin genişletilmesi ve parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

İki ülke parlamentoları ve hükümet yetkililerinin karşılıklı ziyaretlerinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Hazali Tahran ve Taşkent arasında çeşitli alanlarda imzalanan belgelerin tam olarak uygulanmasını temenni etti.