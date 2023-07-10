İran'dan Fransa, Almanya ve İngiltere'ye uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, nükleer anlaşmaya üye üç Avrupa ülkesinin (Fransa, Almanya ve İngiltere) anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmemede ABD kadar sorumlu olduğunu belirterek, bu üç ülkenin kendi ihmallerinden sorumlu olması gerektiğini vurguladı.

Kenani, "Onlar ihmallerine rağmen davacı konumuna oturup İran'a karşı suçlamalarda bulunmaları ya da İran'a yaptırımlar uygulamaları hukuka aykırı ve kabul edilemez bir eylemdir." dedi.

İran'ın bu eylemlerin yapıcı olmadığına inandığını dile getiren Kenani, "Bu ülkeler suçlamalarda bulunmak yerine nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine yerine getirmeli" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesini değerlendiren Kenani, "Azebaycan ile yapıcı bir yoldayız ve her iki taraf da hemfikir. Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılarak, mevkidaşları ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Şu anda pratik adımlarla İran'daki Azerbaycan büyükelçiliğinin faaliyetlerine başlaması için olumlu bir atmosfere tanık olacağımıza inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Hirmend Nehri su hakkıyla ilgili olarak Kenani, "Afganistan tarfı iki ülke arasındaki anlaşmaya göre İran'ın tazminatını sağlamayı ve ödemeyi taahhüt ediyor. Maalesef takiplere rağmen İran'ın su hakkının sağlanamsı konusunda böyle bir şey görmüyoruz." diye kaydetti.

Kenani Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın Araş petrol sahasıyla ilgili iddiasına ilişkin olarak, "Kuveyt hükümetiyle yapılan karşılıklı diyaloglar çerçevesinde bu konuyu takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Suudi Arabistan'a gideceğini belirten Kenani, "Cumhurbaşkanı'na resmi davet yapıldı ama şu an bu konuyla ilgili kesin zamanı belirtemeyiz" ifadesini kukkandı.

Kenani, hem tutukluların serbest bırakılması hem İran'ın mali varlıklarının blokesinin kaldırılması hem de yaptırımların kaldırılması için yapılan görüşmelerin iniş çıkışlarla devam ettiğini belirtti.

Hükümetin dünya ülkeleri ile yürüttüğü ekonomi politikasına ilişkin olarak Kanani, "Ülkelerin kapasitelerini kullanmak dışişleri bakanlığı için önemli bir konudur. Komşu ülkelerle işbirliğinin güçlenmesi ve ilerleme istatistikleri, hükümetin ekonomik diplomasi politikasında başarılı olduğunu gösteriyor." dedi.

Kenani ilaveten İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri'nin Bağdat ziyaretinin iki ülke arasındaki siyasi komitenin beşinci turu doğrultusunda yapıldığını ve Bağdat'ta çok verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini bildirdi.

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