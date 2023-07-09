Halep’teki termik santral İran firması tarafından onarıldı

Halep’te Genel Elektrik Üretim Şirketi’ne bağlı termik santralin beşinci grubu üzerinde yapılan genel bakım çalışmasının ardından hizmete açıldı.

Suriye Enerji Bakanı Gassan el-Zamil SANA muhabirine yaptığı açıklamada, santralin tamamen rehabilite edilmesi için gerekli çalışmaların koordine edilmesi ve hızlandırılması gerektiğin kaydederek, Suriye’ye uygulanan haksız ablukanın, başta yedek parça ve modern teknolojilerin temini olmak üzere, yeniden yapılanma ve yeniden yapılanma ile ilgili tüm çalışmaların önünde engel oluşturduğuna işaret etti.

Halep’teki termik santralin müdürü Ömer el-Bircavi de benzer bir açıklamada, elektrik şebekesinin 207 megavatlık kapasiteyle beslenmesi nedeniyle bakım çalışmalarının grubun güvenilirliğini ve performansını artırmayı amaçladığını belirtti.

El-Bircavi ayrıca, bakanın bugün (8 Temmuz) işin ilerleyişini ve içindeki yeterlilik oranlarını görmek için istasyona yaptığı gezide, İran yürütme şirketindeki ilgililerle prosedürler ve teknik çözümlerin değerlendirildiğini açıkladı.