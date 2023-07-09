ABD Başkanı Biden, Londra’ya gidiyor

Amerikan medyasına göre ABD Başkanı Biden, bugün Londra'ya gidiyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın İngiltere Başbakanı Sunak ve Kral 3. Charles ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Biden daha sonra 11-12 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'nin yapılacağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gidecek.

Öte yandan Biden'ın NATO Liderler Zirvesi'nin ardından 13 Temmuz'da ABD-Nordik Liderler Zirvesi için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye seyahat edeceği ve Avrupa temaslarını tamamlayacağı bilgisi paylaşıldı.