Stoltenberg: Türkiye'nin AB üyeliği isteğini destekliyorum

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yarın başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesi açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün havalimanında yaptığı "Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin önünü açın, İsveç'in önünü açalım" açıklamasına da değindi. Stoltenberg, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olma yönündeki hedefini desteklediğini söyledi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine olan itirazının sürmesine rağmen İsveç'in 11-12 Temmuz'da yapılacak zirvede NATO üyeliğinin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu belirtti.

İsveç'in NATO üyeliği için gerekli şartları yerine getirdiğini ve Ankara'nın AB üyeliğini desteklediğini kaydeden Stoltenberg, "Vilnius'ta İsveç'le ilgili olumlu bir karar çıkması hâlâ mümkün" dedi.

Kaynak: Gazete Duvar