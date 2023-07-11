Azerbaycan, Laçın sınır kontrol noktasındaki geçişleri durdurdu

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait araçlarla Ermenistan'dan Azerbaycan'a kaçak eşya taşındığının tespit edildiğini, bu durum üzerine Laçın sınır kontrol noktasındaki geçişlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, 1-5 Temmuz tarihlerinde Ermenistan'dan Azerbaycan'a geçen Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait araçlarda kaçak yolla taşınan çok sayıda cep telefonu, şarj cihazı, sigara ve yakıt tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şoförleri Ermenistan vatandaşı olan araçlarda tespit edilen kaçak eşyalara el konulduğu kaydedildi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütünün bu konuda resmi kanallardan uyarılmasına rağmen yasa dışı taşımaların tekrarlandığı aktarılan açıklamada, bunların ortadan kaldırılması için gerekli adımlar atılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait araçlarla kaçakçılık yapılarak Azerbaycan yasalarının ihlal edildiği, aynı zamanda Azerbaycan'ın, insani yardım kuruluşu olan Uluslararası Kızılhaç Örgütüne güveninin de kötüye kullanıldığı belirtildi.

Olaylarla ilgili soruşturma açıldığı vurgulanan açıklamada, Laçın sınır kontrol noktasındaki geçişlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

AA