AB'den bir kez daha Laçın koridoru için çağrı

AB'nin Güney Kafkasya ve Gürcistan'daki kriz özel temsilcisi Toivo Klaar, Dağlık Karabağ'a gaz arzıyla ilgili duruma değindi. Karabağ'a gaz arzı 8 Temmuz akşamı yeniden sağlanmıştı, ancak Ermenistan medyasına yansıyan haberlere göre 9 Temmuz öğleden sonra Azerbaycan tarafı akışı tekrar tamamen kesti.

Klaar sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Umut verici bir şekilde başlayan bir gün yine hüsran ve hayalkırıklığıyla bitti. Avrupa Birliği'nin defalarca yinelediği gibi, Laçın Koridoru boyunca insan ve mal hareketinin yanı sıra enerji arzının kısıtlama olmaksızın eski haline getirilmesi son derece önemlidir."

"Gerçek bir Bakü-Stepanakert diyaloğu, şiddete alternatifler sağlama, çok ihtiyaç duyulan güveni inşa etme ve itibarı garanti altına alma amacıyla başlamalıdır. Avrupa Birliği, Brüksel'de Ermenistan ve Azerbaycan liderleriyle yapılacak üçlü toplantıyı sabırsızlıkla bekliyor."

Kaynak: Agos