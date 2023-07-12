İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kenya, Uganda ve Zimbabve'yi kapsayan Afrika turuna çıktı.

Cumhurbaşkanı Reisi ilk durağı Kenya'da Cumhurbaşkanı William Ruto tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider yapılan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Reisi, İran ve Kenya'nın tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek, "Bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Afrika kıtasının ve özellikle Kenya'nın çeşitli alanlarda büyük kapasiteye sahip olduğunu anlatan Reisi, "İki ülkenin sahip olduğu kapasitelerin değerlendirilmesi karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekonomi, bilimsel ve teknoloji alanlardaki deneyimlerimizi Kenya ile paylaşmaya hazırız. Kenya ile tıbbi ekipman, tıbbi ilaç, tarım ve balıkçılık gibi alanlarda iyi bir işbirliği yürütebiliriz. İran-Kenya ticaret hacmini 10 katına çıkarmayı hedefliyoruz."

İran-Afrika ilişkilerine de değinen Cumhurbaşkanı Reisi, "Tüm Afrika ülkelerine elimizi uzatıyoruz." açıklamasını yaptı.

Kenya Cumhurbaşkanı Ruto ise "İran'ın Kenya'da otomobil montaj fabrikası kurması ve Kenya'da Svahili isimleriyle İran otomobilleri üretmesi konusunda anlaşmaya varıldı." diye konuştu.