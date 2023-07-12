Reisi, İran ve Kenya üst düzey heyetleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede iki ülkenin derin tarihi ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

Reisi, İran ve Kenya'daki büyük kapasitelere değinerek, bu kapasitelerin ticari ilişkilerin gelişmesi doğrultusunda kullanılması gerektiğini vurguladı.

İran'ın farklı tıp, tarım, bilm ve teknoloji ve sanayi alanlarında ilerlediğini belirten Reisi, İran'ın bu deneyimleri Kenya ile ticari ve ekonomik değişim şeklinde paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ticaretin mevcut seviyesini yetersiz ve kabul edilemez olarak nitelendiren Reisi, ilk adımda bu işbirliklerinin seviyesini 10 kata kadar artırmanın altını çizdi.

Kenya Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanı Reisi'nin Kenya ziyaretini iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirdi ve ülkesinin İran ile turizm endüstrisi, balıkçılık ve tarım ile tıbbi ve farmasötik ekipmanlarda ticari ilişkilerin ve yatırımların geliştirilmesinden yana olduğunu söyledi.