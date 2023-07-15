ABD'de polise silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde polise silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda bir polis memuru yaşamını yitirdi, iki polis memuru ağır yaralandı. Dün yaşanan olayda iki sivilin de saldırı sırasında yaralandığını açıklayan Fargo Polis Departmanı, çıkan çatışmada silahlı saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

ABC News haber sitesinin aktardığına göre, silahlı saldırı hakkında yazılı bir basın açıklaması yapan polis, "Olayda toplam beş kişi yaralandı. Fargo Polis Departmanı, aldığı yaralar sebebiyle polis memurlarından birinin öldüğünü, diğer ikisinin durumunun ise kritik olduğunu teyit ediyor. Aralarında çatışma sonucu ölen şüpheli de dahil olmak üzere olaya karışan iki sivil yaralandı" bilgisini paylaştı. Olay hakkında açılan soruşturma sürerken, olaya karışan kişilerin isimleri henüz açıklanmadı.

ABD'de 6 ayda 28 saldırı, 140 ölüm

Associated Press (AP) ve USA Today tarafından Northeastern Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmanın verilerine göre, ABD'de 1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar olan dönemde, biri hariç tümü silahlı 28 saldırı yaşandı. Saldırılarda 140 kişi hayatını kaybederken, bu dönem 2006'dann bu yana ilk altı ay içinde en fazla saldırı kaydedilen dönem oldu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mart'ta Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen ve üçü çocuk altı kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaptığı açıklamada, silahlanma düzenlemeleriyle ilgili reform yapılması çağrısı yapmıştı. Söz konusu reform, yarı otomatik tüfek gibi saldırı silahlarının yasaklanması ve silah satışında kapsamlı bir sabıka kaydı kontrolünün yapılmasını içeriyor. Ülkede 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları haftasında da farklı eyaletlerde meydana gelen silahlı saldırılarda toplam 15 kişi hayatını kaybetmişti.