Emir Abdullahiyan, Pakistan Ordu Komutanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Pakistan Ordu Komutanı Seyyid Asım Münir ile bir araya geldi.

Pakistan Ordu Komutanı Seyyid Asım Münir ile beraberindeki heyet iki günlük Tahran temasları kapsamında ayrıca İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Vahidi ile görüşmüştü.