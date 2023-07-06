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6 Tem 2023 11:35

Emir Abdullahiyan Bakü'de mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulundu

Emir Abdullahiyan Bakü'de mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulundu

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Bakü'de Irak ve Suriye dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı sırasında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile ayrı ayrı görüştü.

Emir Abdullahiyan Bakü'de mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulundu

Bakan Emir Abdullahiyan ayrıca Sudan ve Belarus dışişleri bakanları ile bir araya geldi.

Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları Toplantısı Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlendi.

Dün itibariyle düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün sona erecek.

News Code 1910248

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