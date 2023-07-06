Emir Abdullahiyan Bakü'de mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulundu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı sırasında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Emir Abdullahiyan ayrıca Sudan ve Belarus dışişleri bakanları ile bir araya geldi.

Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları Toplantısı Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlendi.

Dün itibariyle düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün sona erecek.