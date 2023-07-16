İran Sağlık Bakanı'ndan Tacikistan'a ilk ziyaret

Bu ziyaretin önemli noktalarından birisi, Tacikistan'ın bağımsızlığından 32 yıl sonra ilk kez Sağlık Bakanı düzeyinde gerçekleşmiş bir ziyaret olmasıdır.

Basın mensuplarına konuşan Eynullahi, İran-Tacikistan ilişkilerine değinerek, İran’ın ortak dil ve kültüre sahip olan Tacikistan ile ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık turizmi alanlarında işbirliğini güçlendirmek istediğini söyledi.

İran’ın ilaç ihtiyaçlarının yüzde 98'den fazlasının ülkede üretildiğini belirten Eynullahi, İran'ın bölge ülkelerine ilaç ihracatı yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

Behram Eynullahi, İran’ın Tacikistan pazarına ilaç ihracatı yapmayı amaçladığını da sözlerine ekledi.

