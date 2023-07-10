İran: Irak’ın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhabir, dün Irak Sağlık Bakanı Salih Mehdi Hesnevi ile görüştü.

Görüşmede Muhbir, İran'ın Irak’ın tıbbi ilaç ve gelişmiş sağlık ekipmanları ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu belirterek, “İran ve Irak, tıbbi ilaç üretim hattı kurmak, İslam ülkelerine ihracat yapmak ve bölgede sağlık sektöründe öncü olmak için işbirliği yapabilir.” dedi.

İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin olumlu düzeyde gelişmekte olduğuna dikkati çeken Muhbir, Tahran-Bağdat ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Muhbir, iki ülkenin sağlık bakanlıkları arasında sağlık eğitimi, klinik inşaatı, sigorta hizmetleri ve sağlık hizmetlerinin sağlanması gibi çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Irak Sağlık Bakanı da bu görüşmede, “Bağdat hükümetinin en önemli önceliği, İran ile ikili ilişkileri güçlendirmek ve pekiştirmektir.” dedi.

İran'daki ilaç fabrikalarına yaptığı ziyarete atıfta bulunan Hesnevi, "Irak'ta tıbbi ilaç üretmek için İran tarafıyla bir sözleşmeye imza attık. Bu kapsamda İran merkezli ilaç şirketlerinin ülkemizde faaliyet göstermesi için gerekli koşulları sağlamaya hazırız." diye konuştu.