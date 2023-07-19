İran'dan ABD'nin Hürmüz Boğazı kararına tepki

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, Haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na ek savaş uçakları ve savaş gemileri gönderme kararıyla ilgili soruya Tuğgeneral Aştiyani, "ABD kendi işini yapıyor, ancak İran İslam Cumhuriyeti güçlü durumda ve kimse bizi tehdit edemez." yanıtını verdi.

Tuğgeneral Aştiyani, İHA üretiminde İran'ın dünyada bir güç haline geldiğini belirterek, İran yapımı İHA'lara yoğun ilgi gösterildiğini aktardı.

Yapımı devam eden Demavend-2 adlı muhrip gemisinin son durumu hakkında Tuğgeneral Aştiyani, "İnşallah yakında İran Donanması'na eklenir." dedi

Yerli imkanlarla üretilen Demavend-2 deniz kuvvetlerinin Hazar Denizi’ndeki filosuna eklenecek.

Demavend gelişmiş radarlarıyla hava, kara ve ve denizdeki hedefleri izleyebilme imkanına sahiptir.