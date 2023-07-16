Bolivya Savunma Bakanı'ndan Tahran'a ziyaret

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, Tahran'ı ziyaret eden Bolivya Savunma Bakanı Edmundo Aguilar Boliva ile beraberindeki heyet ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, Tahran'da bulunan Bolivya Savunma Bakanı Edmundo Aguilar Boliva ile beraberindeki heyet ile görüştü.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, Tahran'ı ziyaret eden Bolivya Savunma Bakanı Edmundo Aguilar Boliva ile beraberindeki heyet ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.
News Code 1910431
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