İran Danimarka Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Dini değerlere saygı gösterilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada "Kitap yakmak düşünce özgürlüğünün sonu demektir ve böylesine menfur bir kültürel suç karşısında susmanın şiddet ve terörü teşvik etmekten başka bir sonucu yoktur" denildi.

İran'ın, Kur'an-ı Kerim'e ve İslami değerlere yönelik tekrar eden eylemleri şiddetle kınadığı belirtilirken, "kutsal kitapları ateşe vermenin özgürlük kavramıyla meşrulaştırılamayacağı ve bu nedenle hem faillerin hem de pasif davranışlarıyla bu tür eylemlere imkan sağlayan hükümetlerin hesap vermesi gerektiği" vurgulandı.

Danimarka hükümetinden benzer eylemlerin tekrarının önlenmesi için caydırıcı önlemler almasının ve failleri en ağır şekilde cezalandırmasının beklendiği kaydedildi.

İnançlara saygısızlığı "utanç verici bir davranış" olarak niteleyen Danimarka Büyükelçisi ise İran'ın itirazlarını ülkesine bildireceğini ifade etti.