Emir Abdullahiyan, BAE'li mevkidaşı ile görüştü

Taraflar İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığı şiddetle kınadı.

Bakan Emir Abdullahiyan bu eylemlerin tüm dünyadaki Müslümanların duygularının incinmesine sebep olduğunu söyledi.

İki bakan İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye olan ülkelerin dışişleri bakanlarının bir an önce toplanması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki son gelişmelere de değinen İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, "Fars Körfezi'nin güvenliği İran için önemlidir ve bölge ülkeleri dış müdahale olmadan bölgenin güvenliğini sağlayabilir" dedi.

BAE'ye yaptığı ziyarete atıfta bulunan Bakan Emir Abdullahiyan, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ise ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.