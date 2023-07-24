İran ve Kuveyt dışişleri bakanları görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınayarak, İslam ülkelerinin bu eylemleri kınama ve önleme konusunda kararlı tavır almaları gerektiğini vurguladı.

Kuveyt hükümetinin İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı hakareti kınama tutumunu takdirle karşılayan Emir Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının acilen toplanması çağrısında bulundu.

İran ve Kuveyt arasındaki ilişkilere dikkati çeken Emir Abdullahiyan, “Bölge ülkelerinin işbirliğinin gölgesinde, yabancıların varlığı olmadan barış, istikrar ve kalkınma içinde bir bölgeye sahip olabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah da Emir Abdullahiyan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantı yapma teklifini memnuniyetle karşılayarak, “Kuveyt hükümeti, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'ın kutsal varlıklarına yönelik her türlü hakareti şiddetle kınıyor” dedi.

Görüşmede ilaveten bazı ikili meseleler ele alındı.