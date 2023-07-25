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25 Tem 2023 18:01

İran’da "Lebbeyk Ya Kur’an" kampanyası

İran’da "Lebbeyk Ya Kur’an" kampanyası

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim’e yönelik devam eden saygısızlığı kınamak için İran'da "Lebbeyk Ya Kur’an" adlı kampanya başlatılacak.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim’e yönelik devam eden saygısızlığı kınamak için 27 Temmuz Aşura gecesinde "Lebbeyk Ya Kur’an" adlı kampanya başlatılacak.

Kampanya kapsamında ülke genelinde düzenlenen matem törenleri sırasında Mesed (Tebbet) Suresi okunacak.

Bu kampanya Kur’an camiası ve dini kuruluşlar tarafından organize ediliyor.

İran’da "Lebbeyk Ya Kur’an" kampanyası

Son günlerde İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık eylemi yapılmıştı.

İslam ülkeleri ve uluslararası İslami kuruluşlar, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan eylemlere izin vermesi sebebiyle İsveç ve Danimarka'ya tepki gösteriyor.

News Code 1910639

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