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5 Ağu 2023 08:58

İranlı İslam alimleri heyeti Hasan Nasrullah ile görüştü

İranlı İslam alimleri heyeti Hasan Nasrullah ile görüştü

Erdebil Cuma Namazı İmamı Ayetullah Seyyid Hasan Amili ve birkaç İran Uzmanlar Meclisi üyesinden oluşan heyet Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile görüştü.

İran’ın Beyrut Büyükelçisi Muctaba Amani, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ‘’Erdebil Cuma Namazı İmamı Ayetullah Seyyid Hasan Amili ve bazı Uzmanlar Meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu alimlerden oluşan bir heyet ile birlikte Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile görüştük.’’ dedi.

Amani, ‘’Bu görüşmede uzun bir geçmişe dayanan iki kardeş ülke arasında tarihi bağlar ve İslam dünyasındaki ilmi seyahatler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.’’ ifadesini kullandı.
 

News Code 1910780

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