Afganistan'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

Avapress haber sitesinde yer alan bilgiye göre Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen selde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

Bölgede yaşanan sel felaketinde, evler ve tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Afganistan'da uzun yıllardır süren çatışmalı ortam nedeniyle ülke genelinde altyapının geliştirilememesi, yaşanan doğa olaylarının etkisini artırıyor ve ciddi oranda can kayıplarına neden olabiliyor.