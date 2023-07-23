  1. Toplum
23 Tem 2023 13:53

Afganistan'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

Afganistan'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

Afganistan’da meydana gelen sel felaketinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Avapress haber sitesinde yer alan bilgiye göre Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen selde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

Bölgede yaşanan sel felaketinde, evler ve tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Afganistan'da uzun yıllardır süren çatışmalı ortam nedeniyle ülke genelinde altyapının geliştirilememesi, yaşanan doğa olaylarının etkisini artırıyor ve ciddi oranda can kayıplarına neden olabiliyor.

News Code 1910585

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler