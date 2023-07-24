Reisi: Ermenistan-Azerbaycan müzakerelerini destekliyoruz

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

Görüşmede bölgenin durumuna değinen Reisi, bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, dış müdahalenin sorunları daha da karmaşık hale getirdiğine inandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Ermenistan-Azerbaycan barış müzakerelerini desteklediklerini belirterek, ''Bu müzakerelerin bölgede barış, güvenlik ve huzurun sağlanmasına yol açmasını diliyoruz.'' dedi.

Bölgede coğrafi sınırların değişmesini kabul etmeyeceklerini ifade eden Reisi, İran'ın Kafkasya bölgesindeki tüm ülkelerin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinin mümkün olduğunca iyileştirilmesinin önemine dikkati çekerek, İran'ın Ermenistan ile ilişkilerin geliştirilmesi önünde herhangi bir engel görmediğini söyledi.