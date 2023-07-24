  1. Siyaset
24 Tem 2023 18:55

Reisi: Ermenistan-Azerbaycan müzakerelerini destekliyoruz

Reisi: Ermenistan-Azerbaycan müzakerelerini destekliyoruz

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı kabul etti.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

Görüşmede bölgenin durumuna değinen Reisi, bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, dış müdahalenin sorunları daha da karmaşık hale getirdiğine inandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Ermenistan-Azerbaycan barış müzakerelerini desteklediklerini belirterek, ''Bu müzakerelerin bölgede barış, güvenlik ve huzurun sağlanmasına yol açmasını diliyoruz.'' dedi.

Bölgede coğrafi sınırların değişmesini kabul etmeyeceklerini ifade eden Reisi, İran'ın Kafkasya bölgesindeki tüm ülkelerin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinin mümkün olduğunca iyileştirilmesinin önemine dikkati çekerek, İran'ın Ermenistan ile ilişkilerin geliştirilmesi önünde herhangi bir engel görmediğini söyledi.

News Code 1910621

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler