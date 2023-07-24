İran Kafkasya için 3+3 formatına desteğini yineledi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran'a geldi.

Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılandı.

İki bakan yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan, Kafkasya bölgesi hakkında, ”İran Kafkaysa bölgesi konusunda barış ve müzakereden yanadır. Bugün meslektaşımla Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini ele aldık. Kafkasya bölgesinde savaşa dayalı düzen döneminin bittiğine ve artık barışa dayalı bir düzenin kurulmasının zamanının geldiğine inanıyoruz.” dedi.

Kafkasya için 3+3 formatına da değinen Emir Abdullahiyan, “Ne yazık ki, bazı yabancı aktörler Kafkasya bölgesindeki sorunlardan faydalanmak istiyor. Bölge ülkeleri arasındaki 3+3 formatını takip ediyoruz ve İran yönetimi, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da hazır bulunacağı bu toplantının yapılması için çabalarını sürdürecektir” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan Zengezur Koridoru ile ilgili olarak, “Bugünkü toplantıda, meslektaşıma Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in Azerbaycan’ın İran ile Ermenistan arasındaki koridor hattını ve tarihi yolları kapatmyacağı hususunda garanti verdiğini anlattım.” açıklamasını yaptı.

İran-Ermenistan ticaret hacmine de işaret eden Emir Abdullahiyan" İran ve Ermenistan olarak ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.