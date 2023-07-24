  1. Kültür
24 Tem 2023 14:36

İran yapımı film Fransa'da gösterilecek

İran yapımı film Fransa'da gösterilecek

İranlı yönetmen Ahmet Behrami'nin eserlerinden olan "Sessiz Şehir" Fransa'da vizyona girecek.

İranlı yönetmen Ahmet Bahrami'nin eserlerinden olan "Sessiz Şehir" Fransa'da vizyona girecek.

2 Ağustos ayında vizyona girecek film çocuğunu arayan bir annenin hikayesini anlatıyor.

Filmin başrolünü ise ünlü yönetmen Baran Kosari üstlenmiştir.

News Code 1910607

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