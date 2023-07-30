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30 Tem 2023 17:21

Fransa, Nijer'e yönelik tüm mali yardımlarını askıya aldı

Fransa, Nijer'e yönelik tüm mali yardımlarını askıya aldı

Fransa, Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sonrası, bu ülkeye yönelik tüm mali yardımlarını askıya aldığını açıkladı.

TRT Haber'e göre, Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Nijer'e yönelik tüm kalkınma yardımlarını ve bütçe desteğini derhal askıya aldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre ayrıca, Fransa, devrik Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un dönemindeki anayasal düzene geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Nijer'de askeri darbe

Nijer'de 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u alıkoymuş, akşam ise televizyondan darbe bildirisi okuyarak yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Silahlı Kuvvetler de "güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek", Cumhurbaşkanı Bazum ve ailesinin "fiziksel bütünlüğünü korumak için" darbeyi desteklediğini açıklamıştı.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

General Tchiani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, geçiş yönetiminin başına geçtiği bilgisini paylaşmıştı.

News Code 1910709

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