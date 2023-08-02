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2 Ağu 2023 17:45

İran Dışişleri Bakanı Pakistan'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Pakistan'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın resmi temaslar için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gittiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari'nin davetlisi olarak İslamabad'a gitti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Pakistanlı mevkidaşı Bilavel Butto Zerdari'nin daveti üzerine yakın zamanda Pakistan'a gidecek. Bakan Emir Abdullahiyan'ın ziyaret öncesi hazırlıkları yapılıyor. Bu ziyarette Pakistan tarafıyla siyasi, ekonomik ve ticari gibi konuları ele alınacak. Bu gezide Dışişleri Bakanı'na üst düzey ekonomi heyeti de eşlik edecek" demişti.

News Code 1910756

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