Irak'ta 4 yeni toplu mezar bulundu

Irak Şehitler Kurumu Başkanı Abid Elale Nayli, Anbar vilayetinde IŞİD döneminden kalma 4 yeni toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

BM'nin 5 Kasım 2018'de yayımladığı raporda, Irak'ta daha önce IŞİD'in elinde tuttuğu bölgelerde yaklaşık 12 bin kurbanın kalıntılarını içeren 200'den fazla toplu mezar bulunduğu belirtilmişti.

IŞİD’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.