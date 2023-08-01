Haşdi Şabi'den IŞİD'e darbe

Irak medyasına göre Enbar vilayetinde IŞİD terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Haşdi Şabi güçlerinden yapılan açıklamada, ''Enbar vilayetinde IŞİD terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonda 200 roket ele geçirildi.'' ifadesine yer verildi.

IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.