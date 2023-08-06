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6 Ağu 2023 09:23

Mısır’da bakanlık binasında yangın

Mısır’da bakanlık binasında yangın

Mısır’ın başkenti Kahire’de Evkaf Bakanlığı binasında çıkan yangında 5 kişi yaralandı.

TRT Haber'e göre, Mısır’ın başkenti Kahire’de Evkaf Bakanlığı binasında yangın çıktı.

Bina alevler içinde kalırken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil sağlık ekibi gönderildi.

Yangın nedeniyle yaralanan 5 kişi ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Bakanlık binası Mısır'daki tarihi yapılardan biri

Sivil Koruma Kuvvetleri yangını kontrol altına alırken polis, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Hafta sonu tatili nedeniyle bakanlık binasının yangın sırasında boş olduğu ve binadaki çalışanların birkaç hafta önce başka bir binaya taşındığı öğrenildi.

Alevler içinde kalan bakanlık binasının ise Mısır'daki tarihi yapılardan biri olduğu belirtiliyor.

News Code 1910799

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