Rusya’dan ilk yük treni İran üzerinden Suudi Arabistan’a gitti

İran’ın Gülistan eyaleti Gümrük Dairesi Genel Müdürü Şehriyar Şehriari, yerel basına verdiği röportajda, Rusya’dan gelen ilk yük treninin Türkmenistan Inche-Burun sınır kapısından İran’a doğru ilerlediğini söyledi.

Daha sonra tren güneye Bandar Abbas limanına hareket edecek ve kargo oradan Cidde’ye taşınacak.

İranlı yetkiliye göre, trende 36 konteyner bulunuyor.

Yeni rotanın nakliye sürelerini birkaç gün kısaltacağının tahmin edildiğini söyledi.

Şehriyari, gümrük tarifelerinin düşürülmesi sonucunda malların Kuzey-Güney koridoru boyunca transit geçiş maliyetinin neredeyse yarı yarıya düştüğünü vurguladı.

Yaklaşık 250 milyar dolar değerindeki Hint, Çin ve Doğu Asya ürünlerinin Kuzey-Güney ulaşım koridoru üzerinden Avrupa’ya teslim edilmesi bekleniyor.