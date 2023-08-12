Nijerya'da cami çöktü: 10 ölü

Sputnik’e göre, Nijerya’nın Kaduna eyaletine bağlı Zaria şehrinde cami çöktü.
Kazada 10 kişi hayatını kaybederken en az 30 kişi tedavi için hastanelere kaldırıldı.
Söz konusu cami 150 yılı aşkın bir süre önce inşa edilmişti
Nijerya'nın kuzeyinde bir caminin çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.
Sputnik’e göre, Nijerya’nın Kaduna eyaletine bağlı Zaria şehrinde cami çöktü.
Kazada 10 kişi hayatını kaybederken en az 30 kişi tedavi için hastanelere kaldırıldı.
Söz konusu cami 150 yılı aşkın bir süre önce inşa edilmişti
yorumunuz