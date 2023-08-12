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12 Ağu 2023 08:51

Nijerya'da cami çöktü: 10 ölü

Nijerya'da cami çöktü: 10 ölü

Nijerya'nın kuzeyinde bir caminin çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

Sputnik’e göre, Nijerya’nın Kaduna eyaletine bağlı Zaria şehrinde cami çöktü.

Kazada 10 kişi hayatını kaybederken en az 30 kişi tedavi için hastanelere kaldırıldı.

Söz konusu cami 150 yılı aşkın bir süre önce inşa edilmişti

News Code 1910912

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