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2 Eyl 2023 17:42

Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 7 ölü

Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 7 ölü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, dün akşam Kaduna eyaletine bağlı Saya-Saya köyündeki camide yatsı namaz kılanlara ateş açtı.

Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların çevredeki hastanede tedavi altına alındığını, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Nijerya'nın Kaduna eyaleti, son zamanlarda silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Eyalette, bu yılın ocak-mart döneminde düzenlenen saldırılarda 214 kişi ölmüş, 746 kişi kaçırılmıştı.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1911355

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