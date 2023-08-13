Suriye, Siyonist İsrail'in füze saldırısını önledi

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre; Siyonist Reijm, Şam kırsalındaki noktalardan birini hedef alan füzelerle hava saldırısı gerçekleştirdi.
Haberde, füzelerin çoğunun Suriye Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İşgalci İsrail rejimi 8 Ağustos tarihinde de başkent Şam'ın çevresine hava saldırısı düzenlemişti.
Saldırıları şiddetle kınayan Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı’na mektup göndererek İsrail rejimi saldırılarının kınanmasını istemişti.
İsrail rejimi, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman başkent bölgesi ve çevresine saldırılar düzenliyor.
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