Suriye'de ABD'nin petrol haydutluğu sürüyor

Suriye medyası, Amerikan işgal kuvvetlerinin 30 tankerle Suriye’den çalınan petrolü Irak’taki ABD üssüne sevkettiği bildirildi.

Haberde, ABD askeri birliklerinin 30 tankerle Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarından çalınan petrolü yasadışı şekilde sınırdan geçirerek, Irak'taki ABD askeri üslerine sevkettiği ifade edildi.

İstatistiklere göre, geçen bir hafta içinde ABD askeri birlikleri Suriye’den yüzlerce ton petrolü Irak'taki ABD askeri üslerine nakletti.

Suriye tarafından yapılan açıklamalarda, Suriye topraklarını yasadışı olarak işgal eden ABD askeri birliklerinin kaynakları çalıp başka yerlere sevketmesi kınandı ve bu tür girişimlerin ülkedeki insani felaketi ciddi şekilde tırmandırdığına işaret edildi.