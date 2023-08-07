Siyonist İsrail'den Şam'a yeni saldırı

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 02.20'de Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, rejim güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Haberde, ''Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü.'' ifadeleri kullanıldı.

Saldırı sonucu 4 akser şehit oldu, 4 kişi de yaralandı.

Siyonist İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail rejimi daha önce de Suriye'de birçok hava saldırısı düzenlemişti.