Suriye Siyonist İsrail'in son saldırısını kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail'in Halep'teki havalimanına düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''İsrail’in Halep Havalimanı’na yönelik saldırısı, Batı’nın gerilimi tırmandırması ve teröre verdiği destek çerçevesinde gerçekleşmiştir.'' denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''İsrail düşmanının Şam ve Halep’teki uluslararası havalimanları, Lazkiye’deki ticari liman, bilim ve kültür merkezleri gibi sivil nesneleri ve tesisleri hedef alması ilk kez olmuyor.

İsrail askeri ve siyasi liderlerinin Suriye’ye yönelik art arda düzenlediği sadırganlıkların asıl amacı, İsrail içinde kötüleşen krizden kaçmaktır.

Bu korkakça terör saldırısını kınayan Suriye, İsrail’i bu saldırıları sürdürmemesi konusunda bir kez daha uyarıyor ve BM Güvenlik Konseyi’ne, BM Şartı ve uluslararası meşruiyet kararları kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirerek bu suçlardan (İsrail) sorumlu tutulması ve faillerinden hesap sorulması çağrısını yineliyor.’’

Siyonist İsrail'in bugün sabah saatlerinde Suriye'nin Halep kentine hava saldırısı düzenlediği belirtilmişti.

Haberde, "Saldırı, havalimanının pistinde hasara ve pistin hizmet dışı kalmasına neden oldu." ifadesi kullanıldı.