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13 Ağu 2023 11:02

Tebriz'de silah kaçakçılığı yapan şebekeye darbe

Tebriz'de silah kaçakçılığı yapan şebekeye darbe

Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz kentinde polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 19 tabanca ele geçirildi.

Doğu Azerbaycan Eyaleti Emniyet Müdürü General Ali Muhammedi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Tebriz kentinde yasadışı silah ticareti yaptıkları belirlenen bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.'' dedi.

General Muhammedi, ''Operasyonda şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada, 19 tabanca, 37 şarjör ve 200 adet fişek ele geçirildi.'' dedi.

Son günlerde Sistan-Belucistan eyaletindeki Çabahar kentinde polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda da 50 tabanca ele geçirilmişti.

News Code 1910939

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